الإثنين 19-06-2023
الوكيل الاخباري

تجربة سعودية .. طرق الحج الباردة

فلس الريف يزود 327 موقعا ومنزلا بالكهرباء بكلفة مليون دينار

المدعي العام الأمريكي السابق: ترامب نرجسي تافه

الصين تبلغ بلينكن: أمامكم خياران لا ثالث لهما

الملك يلتقي ملك إسبانيا اليوم في مدريد

اكتشاف العامل المسبب للكوليرا في منطقة نيكولاييف الأوكرانية

ديوان الخدمة يُعلن عن وظائف في الضمان - رابط التقديم

الاحتلال يعتقل فلسطينيين من الخليل

قطر والإمارات تقرران إعادة التمثيل الدبلوماسي

الدولار يرتفع بعد أسبوع حافل للبنوك المركزية

الإثنين، 19-06-2023 08:48 ص

الولايات المتحدة.. مقتل شخص وإصابة 22 في إطلاق نار بولاية إلينوي

image - 2023-06-19T084901.575


الوكيل الإخباري - قالت السلطات بولاية إلينوي الأمريكية إن شخصا واحدا قتل وأصيب 22 آخرون على الأقل في إطلاق نار جماعي بالقرب من ضاحية يلوبروك جنوب غربي مدينة شيكاغو في وقت مبكر من صباح أمس الأحد.

وذكرت صحيفة شيكاغو تريبيون الأمريكية أن مسؤولي الإطفاء تلقوا مكالمات للإبلاغ عن ضحايا إطلاق نار، وهرعوا إلى مكان الحادث حيث وجدوا تجمعا "كبيرا بالفعل"،وفقا لما قاله ستيف فوجل من فرقة الحماية من الحرائق.

اضافة اعلان


وقامت إدارة الإطفاء بنقل 10 أشخاص إلى المستشفيات. وقال فوجل إن أحد هؤلاء توفي وآخر في حالة حرجة.


وأضاف فوجل أن سبعة أشخاص آخرين انتقلوا بأنفسهم إلى المستشفى.


وفي وقت لاحق من أمس الأحد، أكد روبرت كارول المتحدث باسم مكتب مأمور مقاطعة دوبج إصابة 22 شخصا بالرصاص ومقتل شخص واحد.

 

البيان

 




 

 


 

إقرأ ايضا
6490058d4c59b757843351a0

تجربة سعودية .. طرق الحج الباردة

219888_0

رئيس «فاغنر»: عودة 32 ألف سجين سابق إلى روسيا بعد تجنيدهم بأوكرانيا

220196

وزارة الدفاع الروسية: أنقذنا 68 راكباً من سفينة في المتوسط

6490041c42360448fa32a0ca

المدعي العام الأمريكي السابق: ترامب نرجسي تافه

648ff3674c59b73af16fdb75

الصين تبلغ بلينكن: أمامكم خياران لا ثالث لهما

image - 2023-06-19T105004.445

أوكرانيا تبدأ حصاد الحبوب لعام 2023

أخبار متعلقة
55640ca5c46188a4168b45dd

موجة الحر الشديد تقتل 100 شخص في الهند

image - 2023-06-12T084457.687

13 جريحاً بأعمال عنف في مدينة سيراكيوز الأمريكية

image - 2023-06-10T085449.027

ألمانيا.. انتشار النيران في ساحة تدريب عسكرية سابقة قرب برلين

240607

طبيب سابق للبيت الأبيض: بايدن غير قادر على أداء واجباته بسبب مشاكل في الإدراك

image - 2023-05-21T090244.948

مهندسة مسنّة تنقذ الباكستانيين من الفيضانات

image - 2023-05-21T085042.481

انتقادات لاذعة بين البيت الأبيض والجمهوريين مع توقف محادثات سقف الدين