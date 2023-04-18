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الثلاثاء، 18-04-2023 07:55 م

في تطور جديد .. روسيا تستدعي سفراء الولايات المتحدة وبريطانيا وكندا

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الوكيل الاخباري -  أعلنت وزارة الخارجية الروسية، اليوم الثلاثاء، أنها استدعت سفراء كل من الولايات المتحدة، وبريطانيا، وكندا لدى موسكو، وأبلغتهم احتجاجاتها على التدخل في الشؤون الداخلية الروسية.

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وقالت الخارجية الروسية، في بيان صحفي: "جرى استدعاء سفراء الدول الثلاث على خلفية التدخل في الشؤون الداخلية لروسيا والأنشطة التي لا تتوافق مع الوضع الدبلوماسي".


وأضاف البيان "إن تصريحات سفراء بريطانيا والولايات المتحدة وكندا بعد إعلان الحكم على فلاديمير كارا مورزا، الذي تعتبره السلطات الروسية عميلا أجنبيا مدانا بالخيانة العظمى، تعتبر تدخلا مباشرا في الشؤون الداخلية لروسيا".



 




 

 


 

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