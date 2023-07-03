اليابان: إجلاء 360 ألف شخص بسبب الأمطار الغزيرة

الوكيل الإخباري - أجلت السلطات اليابانية اليوم الاثنين، 360 ألف شخص جراء هطول أمطار غزيرة في منطقة كيوشو جنوب غربي البلاد.

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وذكرت وكالة "كيودو" اليابانية للأنباء، أن وكالة الأرصاد اليابانية حذرت من استمرار هطول أمطار استوائية ورعدية في أنحاء المنطقة حتى يوم غد الثلاثاء، وحثت السكان على الالتزام بالحذر لوقوع انهيارات طينية وفيضانات.



وأفادت السلطات المحلية، بأن الأمطار تسببت في انهيار جسر، يبلغ طوله 37 مترا، يقع فوق نهر صغير عبر مدينة ياماتو، مضيفة أنه لم ترد تقارير حول حدوث خسائر بشرية.



من جهتها، أوضحت وكالة إدارة الحرائق والكوارث اليابانية في بيان اليوم الاثنين، ان أوامر الإخلاء غير الإجباري تطال حوالي مليوني شخص في ثماني مقاطعات غرب اليابان.



وتسببت الأمطار الغزيرة عام 2021 في انجراف أتربة مدمر في بلدة أتامي وسط البلاد، ما أسفر عن مقتل 27 شخصا، وفي عام 2018 أودت الفيضانات وانزلاقات الأتربة بأكثر من 200 شخص غرب البلاد خلال موسم الأمطار السنوي.



بترا