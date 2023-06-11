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الأحد، 11-06-2023 09:06 ص

مصرع 25 شخصا على الأقل جراء الفيضانات في باكستان

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الوكيل الإخباري - أفادت صحيفة "Dawn" بمصرع 25 شخصا على الأقل وإصابة 145 آخرين، أمس السبت، جراء فيضانات بسبب غزارة الأمطار الموسمية في باكستان.

وأضافت الصحيفة أن الأمطار الغزيرة اجتاحات عدة مناطق في إقليم خيبر بختونخوا شمال غربي البلاد.

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وعبر رئيس الوزراء الباكستاني، شهباز شريف، عن تعازيه لأسر الضحايا وكلف الدائرة الوطنية لإدارة الكوارث باتخاذ إجراءات لمساعدة الناس في المناطق المنكوبة.


وفي عام 2022 أصبحت الفيضانات التي تسببت فيها الأمطار الموسمية من بين الأكثر تدميرا في تاريخ باكستان. وألحقت هذه الفيضانات ضررا بأكثر من 33 مليون شخص (14% من سكان البلاد) في أكثر من 90 منطقة من أصل 160 في البلاد. وبلغت حصيلة الضحايا 1719 شخصا بين القتلى، وتقدر الخسائر الاقتصادية بنحو 30 مليار دولار.

 

RT

 




 

 


 

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