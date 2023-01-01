الأحد 01-01-2023
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الأحد، 01-01-2023 11:10 ص

اليابان تتولى رئاسة مجلس الأمن الدولي لشهر كانون الثاني

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الوكيل الاخباري- تتولى اليابان اليوم الأحد الرئاسة الدورية لمجلس الأمن الدولي لشهر كانون الثاني خلفًا للهند.

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وسيعقد ممثل اليابان الدائم لدى الأمم المتحدة، السفير إيشيكاني كيميهيرو مؤتمرًا صحفيًا يوم الثلاثاء المقبل يطلع خلاله الصحافة المعتمدة على برنامج عمل المجلس بعد أن يجيز مجلس الأمن البرنامج في جلسة صباحية من اليوم نفسه.


ويتكون المجلس من 15 دولة ، لكل منها صوت واحد، منها خمس دول دائمة العضوية، ولها حق النقض "الفيتو" هي روسيا، والصين، وفرنسا، وبريطانيا، والولايات المتحدة الأميركية، وعشر دول أعضاء غير دائمة تنتخب لمدة عامين من قبل الجمعية العامة، هي بالإضافة إلى اليابان: مالطا، والموزمبيق، وسويسرا، والإكوادور، والغابون، والإمارات العربية المتحدة، والبرازيل، وغانا، والبانيا.

 

بترا


 




 

 


 

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