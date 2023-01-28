السبت 28-01-2023
الوكيل الاخباري

فصل التيار الكهربائي عن مناطق الكرك غداً الاحد - أسماء

الصحة تعلن أسماء مراكز التطعيم ضد كورونا ومواعيد العمل

الذهب عالمياً يحقق مكاسب للأسبوع السادس وتركيز على قرار رفع الفائدة المقبل

وكالة: تحطم طائرتين مقاتلتين لسلاح الجو الهندي

لأول مرة في التاريخ.. الاستثمار الأخضر يتجاوز تريليون دولار عالمياً

دونيتسك: قوات كييف قصفت أراضينا بـ195 صاروخا وقذيفة خلال يوم

انخفاض كبير على أسعار الذهب في الأردن السبت

1.59 مليار دولار عجز تمويل متطلبات خطة الاستجابة الأردنية للأزمة السورية العام الماضي

عطاءان لشراء 240 ألف طن قمح وشعير

الأردن: ضرورة اتخاذ خطوات عاجلة وفاعلة لوقف حالة التصعيد الخطيرة في الأراضي الفلسطينية

السبت، 28-01-2023 09:11 ص

اليمن.. الحزام الأمني تعلن إحباط مخطط لاستهداف عدن بسيارة مفخخة

63d4b14242360435af5b52e9


الوكيل الاخباري- ضبطت قوات الحزام الأمني اليمنية أمس الجمعة، سيارة مفخخة قادمة من محافظة تعز وفي طريقها إلى عدن، حسبما أفاد "درع الجنوب" الموقع الرسمي للقوات المسلحة في جنوب اليمن.

اضافة اعلان

 

وكشفت العمليات المركزية لقوات الحزام الأمني بأن نقطة متحركة تابعة لطوارئ حزام عدن، تمكنت من ضبط السيارة المفخخة نوع سنتافي في منطقة بئر أحمد بمديرية البريقة خلال حملة الانتشار الأمني الواسعة.

وأشارت العمليات إلى أن "قوات حزام عدن" سارعت إلى إتخاذ إجراءات السلامة المتبعة حفاظا على الأرواح، حيث أغلقت المنطقة المحيطة واستدعت الخبراء لتفكيك العبوات المزروعة في السيارة وبإشراف النيابة العامة، فيما تم نقل المتهمين إلى الحجز للتحقيق.

وصرح العميد محسن عبدالله الوالي القائد العام لـ"قوات الحزام الأمني" بأن السيارة تم تفخيخها بطريقة محكمة وحشوها بعشرات الكيلوغرامات من المتفجرات ومادة "السي فور" شديدة الانفجار لإحداث ضررا أكبر للقوات والمدينة.

 

روسيا اليوم

 




 

 


 

إقرأ ايضا
image - 2023-01-28T104840.703

رغم الانتقادات.. ماكرون يؤكد مواصلته الحديث مع روسيا

63d38e2d4c59b732ac1fc8a4

روسيا تطلق قمرا جديدا لاستشعار الأرض عن بعد

63d4c2a442360436bb752d48

تعليق رسمي سعودي على مقتل المبتعث الوليد الغريبي بالولايات المتحدة

155125813815585002

وكالة: تحطم طائرتين مقاتلتين لسلاح الجو الهندي

63d4bf2242360464257eb9f0

دونيتسك: قوات كييف قصفت أراضينا بـ195 صاروخا وقذيفة خلال يوم

63d4a91142360464257eb9e9

سلطات دونيتسك: معارك عنيفة تدور الآن للسيطرة على أوغليدار