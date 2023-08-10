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الخميس، 10-08-2023 05:18 م

اليمن.. مقتل قائد الحزام الأمني في أبين وعدد من مرافقيه بهجوم لـ"القاعدة"

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الوكيل الإخباري- أكدت قوات "الحزام الأمني" في جنوب اليمن أن قائدها في محافظة أبين وعددا من مرافقيه لقوا مصرعهم في شرق أبين بهجوم شنه تنظيم "القاعدة" اليوم الخميس.

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وقال المركز الإعلامي لقوات الحزام الأمني في بيان له إن عبد اللطيف السيد ورفاقه النقيب صلاح اليوسفي رئيس عمليات الحزام الأمني في أبين، والشيخ القبلي محمد كريد الجعدني، ومرافقيهم قتلوا وهم "يقارعون فلول الإرهاب في حملة "سيوف حوس" التي انطلقت لتعزيز عملية سهام الشرق لدحر عناصر الإرهاب من المناطق الوسطى بمحافظة أبين".

ونقلت وسائل إعلام عن مسؤولين أن السيد ورفاقه قتلوا بانفجار أثناء سفرهم في قافلة عبر محافظة أبين.

وتبنى تنظيم القاعدة في اليمن اغتيال السيد باستهدافه بعبوة ناسفة في وادي الرفض.


 




 

 


 

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