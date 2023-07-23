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الأحد، 23-07-2023 09:24 ص

اليمن.. إحباط محاولة اغتيال عضو في مجلس القيادة اليمني

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الوكيل الإخباري- أحبطت الشرطة اليمنية محاولة اغتيال عضو مجلس القيادة اليمني اللواء سلطان العرادة في محافظة مأرب شمال شرقي اليمن، متهمة جماعة "أنصار الله" بالوقوف وراءها.

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وقال مدير عام شرطة مأرب العميد يحيى علي حُميد إن "الأجهزة الأمنية نجحت في إحباط المخطط الإرهابي الذي كان يسعى الحوثيون لتنفيذه بالتزامن مع عيد الأضحى المبارك، وتم ضبط العناصر المتورطة فيه، وذلك بعد الحصول على معلومات من مصادر خاصة".

وأشار إلى أنه جرى إحباط محاولة الاغتيال قبل دقائق من تنفيذها بتفجير عبوات ناسفة عن بعد على الطريق المودي إلى منزله، حيث تم القبض على عناصر الخلية وإبطال العبوات.

وبث التلفزيون اليمني مشاهد لشخص تحدث عن تزعمه الخلية المكلفة باغتيال العرادة، وكيف جرى تجنيده من جماعة "أنصار الله".

 

روسيا اليوم

 




 

 


 

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