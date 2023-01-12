انتهاء الاختبارات البحرية لسفينة أبحاث روسية جديدة

الوكيل الاخباري-

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أعلن مصنع "يانتار" الروسي لبناء السفن عن انتهاء مرحلة الاختبارات البحرية لسفينة جديدة خاصة بالأبحاث البحرية طورها لصالح الجيش الروسي.وجاء في بيان صادر عن الخدمة الصحفية للمصنع "انتهت جميع مراحل اختبارات المصنع البحرية على سفينة يفغيني غوريغليدجان المخصصة للأبحاث البحرية، والتي طوّرت لصالح الجيش الروسي في إطار المشروع الحكومي 02670".وأضاف البيان "خلال الاختبارات تم التحقق من آلية عمل جميع المنظومات والمعدات الموجودة في السفينة، وبناء على نتائج الاختبارات تم توقيع شهادات الاعتماد لتشغيلها وتسليمها للعميل، إدارة مصنع يانتار أبلغت العميل بجاهزية السفينة".