الثلاثاء 30-05-2023
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الثلاثاء، 30-05-2023 10:28 ص

انخفاض أسعار الذهب عالميا

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الوكيل الإخباري- تراجعت أسعار الذهب في المعاملات الفورية 0.2 في المئة إلى 1938.57 دولار للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة الـ0448 بتوقيت غرينتش. كما انخفضت العقود الآجلة الأمريكية للذهب 0.3 في المئة إلى 1938.30 دولار.اضافة اعلان


وقال الرئيس الأمريكي جو بايدن ،أمس الاثنين، إنه يشعر بالارتياح بشأن احتمالات مصادقة الكونغرس على اتفاق سقف الدين الذي توصَّل إليه مع رئيس مجلس النواب كيفن مكارثي.

ومن ناحية أخرى زاد مسؤولو الاحتياطي الاتحادي في الأيام الماضية حدة الترقب بتوقعات متشددة حول أسعار الفائدة؛ ما أفقد الذهب ،إلى حدٍّ ما، بعض المكاسب التي حققها كملاذٍ آمنٍ خلال أزمة سقف الدين في الولايات المتحدة، إذ تقوض أسعار الفائدة المرتفعة جاذبية المعدن الذي لا يدر عائدًا.

وتتوقع الأسواق الآن بنسبة 39.9 في المئة فقط إبقاء الاحتياطي الاتحادي على أسعار الفائدة دون تغيير في يونيو/ حزيران.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى تراجعت الفضة في المعاملات الفورية 0.7 في المئة إلى 23.03 دولار للأوقية بينما زاد البلاتين 0.3 في المئة إلى 1027.27 دولار. وارتفع البلاديوم 1.1 في المئة إلى 1430.74 دولار.

 




 

 


 

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