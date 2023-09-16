نيبنزيا: نتائج الاجتماع القادم لمجلس الأمن الدولي مع زيلينسكي ستكون صفرا

الوكيل الاخباري- صرح مندوب روسيا الدائم لدى الأمم المتحدة، فاسيلي نيبنزيا، بأن الاجتماع الرفيع المستوى لمجلس الأمن الدولي بشأن أوكرانيا، سيكون "عرضا" جديدا يلعب فلاديمير زيلينسكي فيه دور البطولة.

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وقال نيبنزيا: "نحن نقيم بشكل واقعي مخرجات هذا الاجتماع، وكذلك المبادرات الغربية المسيسة الأخرى بشأن الأزمة الأوكرانية. من الواضح أنها صفر. سيكون هذا "عرضا" آخر يتم فيه إسناد دور البطولة إلى الرئيس الأوكراني".



وأضاف: "بالنسبة له، فإن دور الممثل الكوميدي على المسرح مألوف بالطبع، لكننا، كدولة مؤسسة للأمم المتحدة، نشعر بالحزن عندما نرى أنه، من خلال جهود زملائنا الغربيين، يتم استخدام المنصة الرفيعة لهذه المنظمة من أجل الترويج للذات، أو إن أمكن القول - من أجل التمثيل".



ووفقا له، فإن الوفود الغربية، التي أعمتها الرغبة في "معاقبة وقمع" روسيا، تنظر الآن إلى مجلس الأمن الدولي حصريا باعتباره منصة لـ "حملات دعائية لصالحها".