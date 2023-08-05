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السبت، 05-08-2023 04:42 م

انطلاق اجتماع جدة حول تسوية الأزمة الأوكرانية بحضور ممثلين عن 30 دولة

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الوكيل الإخباري - بدأ اجتماع جدة السعودية حول تسوية الأزمة الأوكرانية بمشاركة ممثلين عن 30 دولة.

وتتطلع حكومة المملكة إلى أن يسهم هذا الاجتماع في تعزيز الحوار والتعاون من خلال تبادل الآراء والتنسيق والتباحث على المستوى الدولي، حول السبل الكفيلة لحل الأزمة الأوكرانية بالطرق الدبلوماسية والسياسية، وبما يعزز السلم والأمن الدوليين، ويجنّب العالم المزيد من التداعيات الإنسانية والأمنية والاقتصادية للأزمة.

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وفي وقت سابق، أعلن الناطق باسم الكرملين دميتري بيسكوف، أن الجانب الروسي سيراقب اجتماع جدة، مشيرا إلى ضرورة استيضاح أهدافه ومقاصده.


ولفت بيسكوف إلى أن لقاء جدة استمرار للاجتماع الذي عقد في كوبنهاغن في يونيو، بمشاركة ممثلين عن البرازيل والهند وجنوب إفريقيا والصين، ومستشار الأمن القومي الأمريكي جيك ساليفان، حيث قرر المجتمعون آنذاك عقد لقاء لاحق لبحث سبل تسوية أزمة أوكرانيا.

 

RT

 




 

 


 

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