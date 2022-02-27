مجلس الأمن يعقد جلسة اليوم لبحث النزاع بين روسيا وأوكرانيا

الوكيل الإخباري - يعقد مجلس الأمن الدولي اليوم الأحد اجتماعا لتبني مشروع قرار يدعو الجمعية العامة للأمم المتحدة لعقد دورة خاصة غد الاثنين لبحث النزاع بين روسيا وأوكرانيا.

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ونقلت وكالة (فرانس برس) عن مصادر دبلوماسية قولها إن هذا الاجتماع هو الرابع لمجلس الأمن منذ يوم الاثنين الماضي الذي يخصص للنزاع بين روسيا وأوكرانيا.



وبحسب الوكالة، يلجأ إلى هذه الآلية التي نص عليها نظام الأمم المتحدة عند لجوء أحد الأعضاء الخمسة الدائمين في مجلس الأمن إلى حق النقض (الفيتو) من أجل اتخاذ موقف حيال النزاع، متوقعة أن يحصل النص على أغلبية تزيد عن مئة من أعضاء الأمم المتحدة.



