انطلاق عملية التصويت في الانتخابات البلدية التركية

الوكيل الاخباري-

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بدأ الناخبون الأتراك، الأحد، التوجه إلى صناديق الاقتراع، من أجل اختيار مرشحيهم في انتخابات الإدارة التركية، لولاية تستمر 5 سنوات.وبحسب قرار اللجنة العليا للانتخابات، بدأت عملية الاقتراع الساعة 07:00 في 32 ولاية تقع شرقي البلاد، على أن ينتهي التصويت فيها الساعة 16.00، بينما ينطلق التصويت في الولايات الأخرى الـ 49 في الساعة 08:00 ويستمر حتى 17:00. وفق وكالة الأناضول.ويبلغ عدد الناخبين المسجلين الذين يحق لهم التصويت في الانتخابات 61 مليون و441 ألفا و882 ناخبا.ويدلي الناخبون بأصواتهم في 206 آلاف و845 صندوقا انتخابيا، إضافة إلى ألف صندوق متنقل، موزعين على جميع أنحاء الولايات التركية الـ 81.