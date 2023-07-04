الثلاثاء 04-07-2023
الوكيل الاخباري

الامن : فتاة حاولت إلقاء نفسها من نافذة منزلها بعمان

الأمير علي بن الحسين نائباً للملك

فيديو - 10 إصابات في عملية اطلاق نار ودهس بتل أبيب

بشرى من وزارة التربية لطلبة التوجيهي

نقابة الصحفيين تدين العدوان على مخيم جنين

وزير التربية: امتحان التوجيهي الأول سار كما خططنا له

وزير الخارجية يدعو إلى وقف فوري للعدوان الإسرائيلي على جنين

بيان صادر عن كتائب القسام: كمائن المقاومين اصطادت جنود الاحتلال بدقة

مندوب الأردن في جامعة الدول العربية: مستمرون ببذل الجهود لدعم الفلسطينيين

إخلاء البيت الأبيض بشكل عاجل

الثلاثاء، 04-07-2023 10:25 ص

انطلاق قمة رؤساء دول منظمة شنغهاي للتعاون بمشاركة روسيا

thumbs_b_c_27778cb7c152354d3718b0afd71b925e


الوكيل الإخباري- انطلق اليوم الثلاثاء عبر تقنية الفيديو اجتماع مجلس رؤساء دول منظمة شنغهاي للتعاون، بمشاركة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.

وتعتبر هذه القمة لزعماء دول منظمة شنغهاي للتعاون، تتويجا لأول رئاسة هندية للمنظمة التي تقام تحت شعار " SECURE SCO ".

ويعتبر اجتماع مجلس رؤساء الدول الأعضاء في المنظمة، منصة لعرض التطلعات المشتركة للدول الأعضاء في المنظمة وطرح المبادرات التي نضجت وحان وقتها. ويزداد الطلب على هذه المنصة خلال فترة الاضطرابات السياسية العالمية وتزايد التهديدات والتحديات المدمرة.

ويشار إلى أن رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي، كان قد طرح شعار "SECURE SCO" في قمة منظمة شنغهاي للتعاون في عام 2018 وهو يتضمن المفاهيم التالية: الأمن والاقتصاد والتجارة والترابط والوحدة، واحترام السيادة والسلامة الإقليمية البيئة. ودخلت هذه المواضيع في جدول الأعمال الرئيسي للرئاسة الهندية.

وتجري قمة المنظمة الحالية على شكل مؤتمر عبر الفيديو، ويشارك فيها، الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، ورئيس وزراء الهند مودي، ورئيس كازاخستان قاسم جومارت توكاييف، ورئيس الصين شي جين بينغ، ورئيس قرغيزستان صادر جاباروف، ورئيس وزراء باكستان شهباز شريف، ورئيس طاجيكستان إمام علي رحمون ورئيس أوزبكستان شوكت ميرضيائيف.

اضافة اعلان

 

روسيا اليوم

 




 

 


 

إقرأ ايضا
4sfnC4vGh8bn9NdzJdCvISDy3VF7MMS7g7O3Mvu0

مصر تتسلم قطعة مفقودة من تمثال الفرعون

64a3b04942360436d96cb2b0

اختراع درون مقاوم للنار

64a3f338423604646f7e03a4

سلطات كييف تطلب من سفير جورجيا العودة إلى بلاده للتشاور

201678

رئيس الحكومة اللبنانية يطالب البرلمان بانتخاب رئيس للبلاد

64a3b8c44c59b7231632e906

الدفاع الروسية تتسلم دفعة جديدة من مقاتلات "سو-30" المطورة

64a3de144c59b72ee9217966

أوكرانيا تقطع خط 750 كيلوفولت الذي يزود محطة زابوروجيه بالكهرباء

أخبار متعلقة
64a3b3aa4c59b71a8a160671

مسؤولة إيرانية: انضمام إيران إلى منظمة شنغهاي للتعاون سيؤدي إلى نمو اقتصادات بلدان المنطقة