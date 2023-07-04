انطلاق قمة رؤساء دول منظمة شنغهاي للتعاون بمشاركة روسيا

الوكيل الإخباري- انطلق اليوم الثلاثاء عبر تقنية الفيديو اجتماع مجلس رؤساء دول منظمة شنغهاي للتعاون، بمشاركة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.



وتعتبر هذه القمة لزعماء دول منظمة شنغهاي للتعاون، تتويجا لأول رئاسة هندية للمنظمة التي تقام تحت شعار " SECURE SCO ".



ويعتبر اجتماع مجلس رؤساء الدول الأعضاء في المنظمة، منصة لعرض التطلعات المشتركة للدول الأعضاء في المنظمة وطرح المبادرات التي نضجت وحان وقتها. ويزداد الطلب على هذه المنصة خلال فترة الاضطرابات السياسية العالمية وتزايد التهديدات والتحديات المدمرة.



ويشار إلى أن رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي، كان قد طرح شعار "SECURE SCO" في قمة منظمة شنغهاي للتعاون في عام 2018 وهو يتضمن المفاهيم التالية: الأمن والاقتصاد والتجارة والترابط والوحدة، واحترام السيادة والسلامة الإقليمية البيئة. ودخلت هذه المواضيع في جدول الأعمال الرئيسي للرئاسة الهندية.



وتجري قمة المنظمة الحالية على شكل مؤتمر عبر الفيديو، ويشارك فيها، الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، ورئيس وزراء الهند مودي، ورئيس كازاخستان قاسم جومارت توكاييف، ورئيس الصين شي جين بينغ، ورئيس قرغيزستان صادر جاباروف، ورئيس وزراء باكستان شهباز شريف، ورئيس طاجيكستان إمام علي رحمون ورئيس أوزبكستان شوكت ميرضيائيف.

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روسيا اليوم