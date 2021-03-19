انفجار قمر صناعي أمريكي في الفضاء

الوكيل الاخباري - قال سرب مراقبة الفضاء الخارجي الثامن عشر التابع لسلاح الجو الأمريكي إن القمر الصناعي الأمريكي "NOAA 17" المختل وظيفيًا انفجر في الفضاء.

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وقال السرب في تغريدة على تويتر: "أكد السرب تدمير NOAA 17 في الساعة 10.11 بتوقيت غرينتش يوم 10 مارس ... لا يوجد مؤشر على أن هذا الانفجار ناتج عن تصادم (مع جسم آخر)".

وفقًا لسلاح الجو الأمريكي، قبل الانفجار، كان القمر الصناعي في مداره على ارتفاع لا يقل عن 800 كيلومتر وبحد أقصى 817 كيلومترًا. لم يتم تحديد ما إذا كان الحطام يشكل تهديدًا للأقمار الصناعية الأخرى.



تم إطلاق قمر "NOAA 17" في يونيو/حزيران 2002، وتم إيقاف تشغيله في عام 2013، تم بالفعل تدمير أقمار صناعية من هذه السلسلة في الفضاء سابقا، بسبب انفجار البطاريات الموجودة على متنها.

سبوتنيك

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