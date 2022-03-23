اوكرانيا : احتمال انضمام بيلاروسيا للحرب ضدنا وارد

الوكيل الإخباري-وسط تنامي المخاوف الغربية من احتمال دخول بيلاروسيا على خط القتال مساندة القوات الروسية في أوكرانيا، أعلنت هيئة الأركان الأوكرانية أن هذا الاحتمال وارد.

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وقالت في بيان نشر على صفحتها الرسمية على فيسبوك، اليوم الأربعاء "هناك احتمال أن تدخل القوات المسلحة لبيلاروسيا في الحرب ضد بلادنا إلى جانب الاتحاد الروسي."





إلا أنها زعمت أن " عددا كبيرا من الجنود وبعض القادة يرفضون المشاركة في تلك العمليات العسكرية"، بحسب ما توفر لديها من معلومات.



أما على صعيد التطورات الميدانية، فأكدت أن المقاومة ضد القوات الروسية مستمرة، لافتة إلى صد 7 هجمات روسية أمس في عجدة مناطق، وتدمير 7 دبابات و 6 أنظمة مدفعية وعدة مركبات. كما أفادت بأن وحدات الدفاع الجوي أسقطت طائرتين بدون طيار.





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