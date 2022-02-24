السفارة الإيرانية في كييف تدعو رعاياها لمغادرة أوكرانيا فورا

الوكيل الإخباري-دعت السفارة الإيرانية في كييف، رعاياها، اليوم الخميس، لاغتنام أي فرصة لمغادرة أوكرانيا.

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موسكو- سبوتنيك. وشددت السفارة الإيرانية، في بيان لها، على "ضرورة اغتنام جميع المواطنين الإيرانيين والطلاب أي فرصة لمغادرة البلاد".



وأكدت أنه "في حال عدم وجود الفرصة لذلك، يمكن للمواطنين الإيرانيين العثور على مأوى في أماكن آمنة توفرها الإدارة الأوكرانية".





ونصحت الإيرانيين بتجنب الاقتراب من المراكز العسكرية والحساسة، مؤكدة أن "مشاورات السفارة مع الحكومة الأوكرانية من أجل الحصول على تصريح طيران ستستمر إذا تم رفع القيود عن سماء أوكرانيا المغلقة".





وكان وزير الخارجية الإيراني، حسين أمير عبد اللهيان، أكد أمس الأربعاء، أن "أزمة أوكرانيا سببها تحريض حلف شمال الأطلسي (الناتو) والولايات المتحدة على التصعيد"، مشيرا إلى أن تدخل واشنطن في الأزمة لا يساعد على حلها.



سبوتنيك

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