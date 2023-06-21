باراغواي تعتقل ألمانياً بحوزته سلاح ناري عند مدخل السفارة الأميركية

الوكيل الإخباري - ألقي القبض على مواطن ألماني، عند مدخل سفارة الولايات المتحدة في عاصمة باراغواي، أسونسيون، وفق ما ذكرت الشرطة، أمس الثلاثاء.

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وتقول الشرطة إن الرجل قاد سيارته إلى السفارة، في سيارة دفع رباعي، بعد ظهر أمس الثلاثاء، مرتدياً سترة واقية من الرصاص، وجرى العثور على عدد من الأسلحة النارية والمخدرات، بما في ذلك الماريجوانا في سيارة الدفع الرباعي، وفق ما قاله قائد الشرطة جيلبرتو فليتاس، للصحفيين.



وكان الرجل قد اتصل، في البداية، بالسفارة الأميركية في أسونسيون، وقال إنه يتعرض للتهديد ويريد التحدث إلى شخص ما. ونصح بالاتصال بسفارة بلاده، لكنه ذهب إلى البعثة الأميركية، حيث طلب التحدث إلى ممثل السفارة عند المدخل.



وقال فليتاس إن الرجل تقدَّم بطلب لجوء، لكنه لم يرغب في التعريف بنفسه.

وأضاف فليتاس أنه وفقاً للمعلومات الأولية، بما في ذلك من القنصلية الألمانية في أسونسيون، ربما كان الرجل المعتقل ميكانيكي جرارات من إندبندنسيا، وهي بلدة في جنوب البلاد يهيمن عليها المهاجرون الألمان.



وكان الرجل يحمل بطاقة هوية من مقاطعة جوايرا المحلية.



ووفقاً لفليتاس، جرى العثور أيضاً على جهاز في السيارة يمكن استخدامه لتعديل مسدس، بحيث يطلق النار مثل سلاح آلي. وقال إن حيازة المسدسات ليست غير قانونية في باراجواي. وقالت الشرطة إنه جرى أيضاً ضبط رصاصات وطائرة مسيَّرة وعدة أجهزة إلكترونية غير محددة.

الشرق الأوسط