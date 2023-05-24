الولايات المتحدة تطور سفن أبحاث بحرية جديدة لجيشها

الوكيل الإخباري - أعلن موقع уточняет Navy Recognition أن الولايات المتحدة تعمل على مشروع لتطوير سفن أبحاث بحرية جديدة لصالح سلاح البحرية في جيشها.

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وجاء في منشور على الموقع: "تلقت شركة Austal USA عقدا من سلاح البحرية الأمريكي لتطوير وإنتاج سفن أبحاث بحرية جديدة من نوع T-AGOS، ومن المفترض أن تطور الشركة 7 سفن من هذه الفئة لصالح الجيش، ضمن عقود ستبلغ قيمتها الإجمالية 3.2 مليار دولار تقريبا ".



وفي إطار برنامج المشروع الجديد من المفترض أن تتعاون Austal USA مع L3Harris Technologies و Noise Control Engineering و TAI Engineering و Thoma-Sea Marine Constructors، وأن تقوم بتصنيع السفن الجديد في مصنعها الذي افتتح حديثا في ألاباما.



وستحصل سفن Thoma-Sea Marine Constructors الجديدة على هيكل منحن من منتصفه بطول 110 أمتار، وستجهّز بمعدات المراقبة الصوتية السلبية والنشطة المضادة للغواصات والتي توفر إمكانية رصد الأجسام تحت الماء، ومن المفترض أن تعمل هذه السفن في المحيطين الأطلسي والهادئ.

RT