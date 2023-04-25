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الثلاثاء، 25-04-2023 11:19 م

باكستان تسجل أول إصابة بفيروس جدري القرود

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الوكيل الاخباري - أعلنت وزارة الصحة الباكستانية، الثلاثاء، مجموعة من اللوائح الصحية الجديدة في جميع مطارات البلاد، عقب تسجيل أول إصابة بفيروس جدري القرود، الاثنين.

وقالت الوزارة في بيان، إن إدارة الخدمات الصحية الوطنية في العاصمة إسلام أباد أكدت الاثنين إصابة رجل بالغ بفيروس جدري القرود.

ولم يذكر البيان مزيدا من المعلومات عن الشخص المصاب، لكن مصدرا بوزارة الصحة الباكستانية، طلب عدم ذكر اسمه، قال، إن رجلا تم ترحيله من السعودية نقل عدوى الفيروس إلى باكستان.

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