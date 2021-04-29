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الخميس، 29-04-2021 10:02 ص

بايدن: ننافس الصين ودول أخرى للتفوق في القرن الـ21

بايدن


الوكيل الإخباري - قال الرئيس الأمريكي، جو بايدن، إن إدارته تعتبر أن الولايات المتحدة في وضع منافسة مع الصين وعدد من الدول الأخرى على التفوق والريادة في القرن الـ21. 

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ودعا الرئيس الأمريكي في أول خطاب له أمام الكونغرس منذ تسلمه السلطة، المواطنين الأمريكيين إلى التغلب على الاستقطاب العميق في المجتمع والانقسامات الحزبية.


وقال: "لا يمكننا أن نكون مشغولين في التنافس مع بعضنا البعض لدرجة ننسى أننا نتنافس مع بقية العالم للفوز في القرن الـ21".


وعلى خلفية التوتر الذي تمر به العلاقات الروسية - الأمريكية، أكد بايدن أن واشنطن وموسكو قادرتان على التعاون على الرغم من كل التناقضات، واستشهد بالاتفاق الذي توصل إليه البلدان مؤخرا حول تمديد معاهدة الحد من الأسلحة الهجومية الاستراتيجية لمدة خمس سنوات، وكذلك التعاون في مجال مكافحة التغير المناخي.


وأكد بايدن أن الولايات المتحدة لا تسعى للتصعيد مع روسيا، لكنها سترد على أي خطوات تعتبرها غير ودية من الجانب الروسي.

 

روسيا اليوم


 




 

 


 

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