بايدن يعتزم سحب الدبلوماسيين الأمريكيين من أفغانستان

الوكيل الإخباري - يخطط الرئيس الأمريكي جو بايدن لسحب سفير بلاده وجميع الموظفين الدبلوماسيين من أفغانستان بحلول يوم الثلاثاء، حسبما أفادت صحيفة "واشنطن بوست" نقلا عن اثنين من المسؤولين الأمريكيين.



وأضافت الصحيفة أنه من غير الواضح متى أو ما إذا سيعودون إلى البلاد.

وبحسب الصحيفة، فإنه رغم "اهتمام طالبان المعلن" بأن تحتفظ الولايات المتحدة ببعثة دبلوماسية في كابول، لم تتخذ إدارة بايدن قرارا نهائيا بشأن الشكل المستقبلي لتواجدها في أفغانستان.

اضافة اعلان



وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية نيد برايس يوم الجمعة إن إدارة بايدن "تناقش بنشاط" طلب "طالبان" مع حلفاء وشركاء واشنطن في المنطقة، لكن الولايات المتحدة لم تتواصل بشكل مباشر مع "طالبان" حتى الآن لبحث الشكل المحتمل للبعثة الدبلوماسية، وفقا لأحد المسؤولين الأمريكيين الذي تحدث بشرط عدم الكشف عن هويته.

المصدر : روسيا اليوم

اظهار أخبار متعلقة



اظهار أخبار متعلقة