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الأحد، 29-08-2021 08:16 ص

بايدن يعتزم سحب الدبلوماسيين الأمريكيين من أفغانستان

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القائم بأعمال السفير الأمريكي لدى أفغانستان، روس ويلسون - صورة أرشيفية


الوكيل الإخباري - يخطط الرئيس الأمريكي جو بايدن لسحب سفير بلاده وجميع الموظفين الدبلوماسيين من أفغانستان بحلول يوم الثلاثاء، حسبما أفادت صحيفة "واشنطن بوست" نقلا عن اثنين من المسؤولين الأمريكيين.

وأضافت الصحيفة أنه من غير الواضح متى أو ما إذا سيعودون إلى البلاد.
وبحسب الصحيفة، فإنه رغم "اهتمام طالبان المعلن" بأن تحتفظ الولايات المتحدة ببعثة دبلوماسية في كابول، لم تتخذ إدارة بايدن قرارا نهائيا بشأن الشكل المستقبلي لتواجدها في أفغانستان.

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وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية نيد برايس يوم الجمعة إن إدارة بايدن "تناقش بنشاط" طلب "طالبان" مع حلفاء وشركاء واشنطن في المنطقة، لكن الولايات المتحدة لم تتواصل بشكل مباشر مع "طالبان" حتى الآن لبحث الشكل المحتمل للبعثة الدبلوماسية، وفقا لأحد المسؤولين الأمريكيين الذي تحدث بشرط عدم الكشف عن هويته.

 

المصدر : روسيا اليوم 

 

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