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السبت، 27-03-2021 01:09 م

بايدن يقترح على جونسون إيجاد نظير لمبادرة حزام واحد- طريق واحد

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الوكيل الإخباري- قال الرئيس الأمريكي جو بايدن، إنه اقترح في حديث هاتفي مع رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون أمس، إنشاء بديل ديمقراطي لمبادرة "حزام واحد- طريق واحد" الصينية.

وأضاف بايدن: "تحدثنا عن الصين والمنافسة الجارية في إطار مبادرة حزام واحد- طريق واحد. وتحدثت عن ضرورة وجود لدينا أيضا مبادرة مماثلة من جانب الديمقراطيات لمساعدة تلك المجتمعات في جميع أنحاء العالم التي تحتاج حقا إلى المساعدة".

ووفقا للرئيس الأمريكي، ناقش الجانبان كذلك خلال الاتصال، المسائل المتعلقة بتغيرات المناخ، والقضايا المتعلقة بحلف شمال الأطلسي.

وأعرب بايدن، عن أمله في حضور لقاء الناتو المقبل شخصيا. وقال: "أعتقد أنه سيتم في نهاية يونيو المقبل". ولم يقدم بايدن أي توضيحات، لكن من المعروف أنه من المقرر عقد قمة مجموعة السبع في منتصف يونيو في منتجع كاربيس باي على الساحل الأطلسي لشبه جزيرة كورنوال.

يوم الاثنين الماضي، قال أمين عام الناتو ينس ستولتنبرغ في مؤتمر صحفي، إن قمة الحلف ستعقد في عام 2021 في بروكسل، لكن لم يتم تحديد موعدها الدقيق وشكلها بعد.

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المصدر: روسيااليوم


 




 

 


 

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