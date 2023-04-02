بدء الانتخابات البرلمانية في فنلندا

الوكيل الاخباري - بدأ الناخبون الفنلنديون، اليوم الأحد، بالإدلاء بأصواتهم، لانتخاب برلمان جديد للبلاد، في ظل استطلاعات للرأي تشير إلى تقارب نتائج الأحزاب الثلاثة الرئيسية.

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ومن المقرر أن تغلق مراكز الاقتراع أبوابها الساعة الثامنة مساء ، وبعدها يتم إعلان النتائج الأولية، وفقا لوكالة الأنباء الفنلندية "فيرست لوك ميديا".



وتحاول رئيسة وزراء فنلندا سانا مارين، التي تتولى المنصب منذ 2019 الحفاظ على منصبها، ويبدو أن حزب الائتلاف الوطني المحافظ بقيادة وزير المالية السابق بيتيري أوربو، الأوفر حظا بفارق طفيف قبل الانتخابات، لكن استطلاعات الرأي التي جرت أخيرا، وضعتهم في المقدمة بفارق ضئيل عن الحزب الشعبوي اليميني الفنلندي والاشتراكيين الديمقراطيين بزعامة مارين.

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