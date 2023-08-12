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السبت، 12-08-2023 01:47 م

بدء التصويت في انتخابات 6 ولايات هامة في ماليزيا

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الوكيل الاخباري - بدأ الناخبون في ماليزيا اليوم السبت، الإدلاء بأصواتهم لاختيار أعضاء المجالس التشريعية لـ6 ولايات، وذلك في اقتراع محلي يعد مؤشرا على مدى الدعم لحكومة الوحدة برئاسة أنور إبراهيم.

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ووفقا لوكالة "برناما" الماليزية، قال رئيس مفوضية الانتخابات "عبد الغني صالح"، خلال مؤتمر صحفي، إنه سيتم إجراء الانتخابات لجميع المواطنين في الولايات اليوم، حيث يُنظر لهذه الانتخابات عل أنها مؤشر على شعبية الحكومة والمعارضة بعد 9 أشهر من الانتخابات العامة التي أوصلت أنور إبراهيم للسلطة على رأس حكومة ائتلافية موسعة.


وفُتحت مراكز الاقتراع أمام أكثر من 9.7 مليون ناخب يتوقع أن يدلوا بأصواتهم لاختيار 245 من أعضاء المجالس في ولايات كيلانتان وتيرينغانو وكيداه وبينانغ وسيلانغور ونيغيري سيمبيلان.


 




 

 


 

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