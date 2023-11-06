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الإثنين، 06-11-2023 07:12 ص

برلماني أوكراني: زيلينسكي أوعز لمكتبه ببدء التحضير للانتخابات الرئاسية

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الوكيل الاخباري- قال عضو برلمان أوكرانيا أليكسي غونتشارينكو، إن فلاديمير زيلينسكي أوعز لمكتب الرئاسة الأوكرانية ببدء التحضير لانتخابات الرئاسة في ربيع عام 2024.

وأضاف عضو البرلمان، في حديث تلفزيوني: "وفقا لمعلوماتي، قرر فلاديمير زيلينسكي إجراء انتخابات رئاسية في العام المقبل. لقد أوعز زيلينسكي لمكتب الرئاسة بالتحضير للانتخابات المقرر إجراؤها في 31 مارس 2024".

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ولكن حتى الآن لم يعلق ممثلو الإدارة الرئاسية الأوكرانية، على هذه المعلومات.

في 3 نوفمبر، قال وزير الخارجية الأوكراني دميتري كوليبا، إن زيلينسكي يفكر في إجراء انتخابات رئاسية في ربيع عام 2024.

وكان من المفترض إجراء الانتخابات البرلمانية في أوكرانيا في أكتوبر من هذا العام، لكنها لم تتم بسبب الأحكام العرفية. ومن المعروف أن القانون الأوكراني، يمنع إجراء الانتخابات الرئاسية خلال فترة الأحكام العرفية.

 

روسيا اليوم

 




 

 


 

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