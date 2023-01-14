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السبت، 14-01-2023 12:37 م

برلماني روسي: الخارجية الأمريكية تزيد من تدخلها في شؤوننا الداخلية

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الوكيل الاخباري- قال عضو مجلس الدوما فاسيلي بيسكاريوف، إن مبادرة حقوق الإنسان الجديدة التي أطلقتها الخارجية الأمريكية تزيد من وتيرة وزخم التدخل الأمريكي في شؤون روسيا الداخلية.

وأضاف بيسكاريوف، الذي يترأس لجنة مجلس الدوما للتحقيق بوقائع التدخل الأجنبي في شؤون روسيا الداخلية: "أعلنت الخارجية الأمريكية عن إطلاق مباردة جديدة تزعم بأنها للدفاع عن السجناء السياسيين وذلك تحت شعار -بلا أسس قانونية".

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وتابع البرلماني القول: "بهذا الشكل اكتسبت وتيرة التدخل في شؤوننا الداخلية زخما جديدا. وعمليا تم الإعلان علنا على المستوى الرسمي عن الضغط الذي تمارسه الولايات المتحدة على النظام القضائي الروسي للدفاع عن المجرمين المدانين بتهم التطرف والإرهاب، وكذلك عن النازيين المعاصرين وعملاء النفوذ الأجنبي".

وأشار البرلماني الروسي إلى أن السفارات الأمريكية والمنظمات غير التجارية الموالية لها، وعدت النشطاء في جميع أنحاء العالم وكذلك في روسيا، بتقديم الدعم لهم في نشاطاتهم لخدمة مصالح الولايات المتحدة.

 

روسيا اليوم

 




 

 


 

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