الأربعاء 13-12-2023
الوكيل الاخباري
 

منهن من اختصت الطب وأخرى الهندسة.. الحزن يخيم على مواقع التواصل بوفاة 5 طالبات بحادث سلحوب

انخفاض دينارين على سعر ليرة الذهب 21 بالاردن اليوم

وزارة العدل تصدر 466 ألفا و688 شهادة عدم محكومية خلال 11 شهرا

كمين محكم من المقاومة يستهدف 15 جندياً والاحتلال يكشف حصيلة مصابيه

انفجار قوي يهز جنين وسط تعزيزات إسرائيلية جديدة

كتائب القسام تقصف قاعدة "رعيم" العسكرية برشقة صاروخية

لقاء موسع اليوم لكافة السفراء وممثلي الدول في فلسطين لمناقشة جرائم الاحتلال بحق الاسرى

مرضى سرطان يشتكون من عدم توفر أدوية في مستشفى الملك المؤسس

بايدن يطلب من السيسي فتح بوابة الحدود أمام فلسطينيي غزة

"القسام" تستهدف 7 دبابات صهيونية وناقلتي جند للعدو

عاجل

"القسام" تستهدف 7 دبابات صهيونية وناقلتي جند للعدو

الأربعاء، 13-12-2023 01:51 م

برنامج الأغذية العالمي يحذر من مجاعة تهدد نصف السودانيين

164701947635882700


الوكيل الاخباري- حذر برنامج الأغذية العالمي من أن خطر نقص الغذاء قد يهدد أكثر من نصف سكان السودان، إذا لم تتوقف الحرب بين الجيش وقوات الدعم السريع المستمرة منذ أبريل الماضي.

اضافة اعلان

 

ودعا ممثل البرنامج والمدير القطري في السودان، في بيان "بشكل عاجل جميع أطراف النزاع إلى هدنة إنسانية والوصول دون قيود لمناطق الاحتياج لتجنب كارثة الجوع في موسم العجاف القادم"، مشيرا إلى أن "هناك عدد كبير جدا من الأشخاص المحاصرين في المناطق التي تشهد قتالا كثيفا ولا يمكننا الوصول إليهم إلا بشكل متقطع، هذا إن تمكننا من الوصول إليهم في الأساس".

ولفت إلى أن "ما يقرب من 18 مليون شخص في جميع أنحاء السودان، يواجهون الجوع الحاد، وهو أكثر من ضعف العدد في نفس الفترة من العام الماضي"، موضحا أن "هذا الرقم أعلى أيضا من التوقعات الأولية التي بلغت 15 مليونا والتي وردت في التقييم السابق في أغسطس، مما يدل على مدى سرعة تدهور وضع الأمن الغذائي".

 

وكشف أنه "حاليا يوجد ما يقرب 5 ملايين شخص في مستويات الطوارئ من انعدام الأمن الغذائي، أكثر من ثلاثة أرباع هؤلاء الأشخاص محاصرون في مناطق كان وصول المساعدات الإنسانية فيها متقطعًا، وفي بعض المناطق، مستحيلًا بسبب القتال المستمر".

 

 


 




 

 


 

إقرأ ايضا
jp-satellite-f_890860_highres

روسيا تطلق قمرا جديدا لمراقبة الطقس وبحار القطب الشمالي

1068833671_0_0_1037_583_2072x0_60_0_0_24d4ac33b1cdf4542f8de19103b0402f

برلماني روسي: زيلينسكي يعاني متلازمة أفغانستان

thumbs_b_c_413810d89a3515a4a73051be2560d173

لافروف: عدم السماح لبوتين بالانتصار في أوكرانيا شعار أمريكي جديد

1702457037-1316803026

الإعلام المصري يكشف النتائج الأولية للانتخابات الرئاسية في مصر

1220231212329815219084

زيلينسكي يزعم أن الجيش الروسي لم يحرر ولا قرية أوكرانية خلال 2023

657953d34c59b72bff5c46c0

الولايات المتحدة.. 43% من المحاربين القدامى تعرضوا لمواد سامة أثناء خدمتهم

أخبار متعلقة
INAF_20231206231350532

واشنطن: طرفا النزاع في السودان ارتكبا فظائع في دارفور

9827398728374982

مجلس الأمن الدولي يعتمد قرارا بإنهاء بعثة الأمم المتحدة في السودان

image1170x530cropped-3-845x475

منظمة الصحة العالمية: 11 مليون سوداني بحاجة إلى مساعدات صحية عاجلة

655e85654c59b707a0092638

السودان.. رئيس مجلس السيادة الانتقالي ينهي مهام 4 وزراء و6 ولاة

1

تعيين جزائري مبعوثا شخصيا لغوتيرش إلى السودان

1

زلزال قوي يضرب دولة عربية