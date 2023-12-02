مجلس الأمن الدولي يعتمد قرارا بإنهاء بعثة الأمم المتحدة في السودان

الوكيل الإخباري- اعتمد مجلس الأمن الدولي بالإجماع قرارا بإنهاء ولاية بعثة الأمم المتحدة في السودان اعتبارا من يوم غد الأحد.

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ويدعو القرار، الذي صادق عليه 14 عضوا من أصل 15 بالمجلس، البعثة الأممية إلى البدء الفوري بوقف عملياتها، ونقل مهامها إلى وكالات الأمم المتحدة وبرامجها وصناديقها، بهدف إنهاء تلك العملية بحلول التاسع والعشرين من فبراير العام القادم.



وكان ستيفان دوجاريك المتحدث باسم الأمم المتحدة قد أكد، في السابق، استلام الأمم المتحدة خطابا من الحكومة السودانية بإعلان قرار الحكومة إنهاء بعثتها المتكاملة لتقديم المساعدة في الفترة الانتقالية على الفور، لافتا إلى أن الحكومة السودانية أعلنت أيضا التزامها بالانخراط بشكل بناء مع مجلس الأمن والأمانة العامة للأمم المتحدة بشأن صيغة جديدة متفق عليها.



يشار إلى أن بعثة /يونيتامس/، وهي بعثة أممية خاصة، تأسست في يونيو 2020 وفقا لقرار مجلس الأمن رقم /2524/.



