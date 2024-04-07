إلغاء وتأجيل رحلات جوية في بريطانيا وايرلندا جراء عاصفة

الوكيل الإخباري- تسببت عاصفة تجتاح بريطانيا وأيرلندا، منذ أمس السبت، في إلغاء رحلات جوية بمطارات في أنحاء من البلدين وانقطاع الكهرباء عن آلاف المنازل في أيرلندا.

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وبحسب راديو وتلفزيون أيرلندا، أثر الاضطراب الذي سببته العاصفة "كاثلين"، بحسب تسمية هيئة الأرصاد الجوية الأيرلندية وهي العاصفة الحادية عشرة لموسم 2023-2024، على رحلات بمطارات في البلدين منها مانشستر وبلفاست سيتي. وتأثرت في اسكتلندا كذلك خدمات السكك الحديدية والعبارات بسبب العاصفة كاثلين إذ فرضت هيئة السكك الحديدية الاسكتلندية قيودا مؤقتة على السرعة في وقت سابق من اليوم.

وذكرت شركة الطاقة الأيرلندية إي.إس.بي نتوركس أن الرياح القوية المصاحبة للعاصفة كاثلين أدت إلى انقطاع التيار الكهربائي عن نحو 34 ألف منزل ومزرعة وشركة في أنحاء البلاد.







