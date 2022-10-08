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السبت، 08-10-2022 10:30 ص

بريطانيا تحذر رعاياها من توتر الأوضاع في العراق

بريطانيا


الوكيل الاخباري - أصدرت الخارجية البريطانية بيانا بخصوص ما أسمته "الميليشيات المعارضة للوجود الغربي في العراق"، محذرة رعاياها من توتر الأوضاع في هذا البلد.

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وفي بيانها، قالت الخارجية البريطانية: "لا يزال العراق عرضة للتوترات الإقليمية، ولا تزال مجموعات الميليشيات المعارضة للوجود الغربي في العراق تشكل تهديدا للمملكة المتحدة ومصالح أخرى في العراق، بما في ذلك من خلال الهجمات على القواعد العسكرية للتحالف العالمي والمباني الدبلوماسية والمواطنين الأجانب، وتتصاعد التوترات بسبب المفاوضات المطولة بشأن تشكيل الحكومة بعد الانتخابات التي أجريت في أكتوبر 2021".


وأضاف البيان: "اندلعت الاحتجاجات في المنطقة الدولية في بغداد وما حولها، والوضع الأمني مهدد بالتدهور..لا يزال الوضع غامضا ويمكن أن يزداد سوءا في غضون مهلة قصيرة..يجب تجنب أي مسيرات أو احتجاجات أو مواكب، واتباع تعليمات السلطات ".

 

روسيا اليوم


 




 

 


 

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