الثلاثاء 21-09-2021
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الثلاثاء، 21-09-2021 03:36 م

بريطانيا تسجل ثاني أكبر عجز في آب الماضي على الإطلاق

بريطانيا


الوكيل الإخباري - سجلت ميزانية المملكة المتحدة ثاني أعلى عجز لها على الإطلاق في شهر آب الماضي.

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ووفقا للبيانات التي نشرها مكتب الإحصاء الوطني البريطاني، اليوم الثلاثاء، بلغ صافي اقتراض القطاع العام، باستثناء بنوك القطاع العام، 5ر20 مليار جنيه إسترليني في شهر آب الماضي، وهو ثاني أعلى اقتراض لشهر آب منذ بدء التسجيلات الشهرية في عام 1993.


وأضاف المكتب أن الاقتراض جاء أقل بـ 5ر5 مليار جنيه إسترليني عنه في شهر آب من العام الماضي.


وأشار إلى أنه في نهاية آب الماضي، بلغ صافي ديون القطاع العام، باستثناء بنوك القطاع العام، 9ر2202 مليار جنيه إسترليني، تمثل حوالي 6ر97% من الناتج المحلي الإجمالي البريطاني، وهي أعلى نسبة منذ بلغ الدين 3ر98 بالمئة من الناتج في شهر آذار من عام 1963.

 

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