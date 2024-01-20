السبت 20-01-2024
الوكيل الاخباري
 

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السبت، 20-01-2024 08:49 ص

بريطانيا : توصيات باعطاء مطعوم الـ MMR بعد تفشي الحصبة بالبلاد

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الوكيل الإخباري- حذرت وكالة الخدمات الصحية في المملكة المتحدة (UKHSA) من خطر انتشار مرض الحصبة في البلاد، بعد تفشي المرض مؤخرا بسبب انخفاض معدلات التطعيم.

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وقالت الوكالة في بيان نشر على الموقع الإلكتروني لحكومة المملكة المتحدة: "يحذر الرئيس التنفيذي لهيئة الخدمات الصحية البريطانية من أن عدوى الحصبة ستنتشر في مدن أخرى ما لم يتم اتخاذ إجراءات عاجلة لزيادة معدلات التطعيم ضد الحصبة والنكاف والحصبة الألمانية".


ودعت الوكالة إلى اتخاذ "إجراءات فورية" وسط ارتفاع عدد حالات الإصابة بالمرض، وقالت إن الطريقة الأكثر فعالية لمكافحة انتشار الحصبة هي التطعيم بلقاح MMR، الذي يوفر مناعة مدى الحياة.


وفي الفترة ما بين 1 أكتوبر 2023 و18 يناير 2024، سجّلت 216 حالة مؤكدة و103 حالات محتملة للإصابة بمرض الحصبة في "ميلاند الغربية" في بريطانيا، وأشارت وكالة الخدمات الصحية البريطانية إلى أن معظم المصابين كانوا من الأطفال الذين تقل أعمارهم عن 10 سنوات.


وأشارت صحيفة Telegraph إلى أنه تم تسجيل أكبر تفش لمرض الحصبة منذ التسعينيات في منطقة ميلاند الغربية ببريطانيا، وتم إعلان "حالة الطوارئ الوطنية".


والحصبة هو مرض فيروسي حاد ومعد يتنقل عن طريق الرذاذ، ويصيب الأطفال بشكل رئيسي، مسببا لهم مضاعفات خطيرة قد تنتهي بالموت، ويعتبر التطعيم ضد هذا المرض فعالا، حيث 97% من اللذين يتلقون اللقاحات ضده لا يصابون بالعدوى، وبدون التطعيم هناك احتمال أن تتسبب العدوى بوفاة المصاب.

 

روسيا اليوم


 




 

 


 

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