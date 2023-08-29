بريطانيا: مشكلة اضطراب الرحلات الجوية ستستغرق أياما

الوكيل الإخباري - قال وزير النقل البريطاني مارك هاربر، اليوم الثلاثاء، إن حل مشكلة اضطراب الرحلات الجوية واسع النطاق سيستغرق أياما بعد أن تعرضت أنظمة مراقبة الملاحة الجوية لمشكلة فنية.

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وألغت السلطات البريطانية مئات الرحلات الجوية أو أجلتها أمس الإثنين، بعد أن اضطر مراقبو الملاحة الجوية إلى التحول إلى الأنظمة اليدوية.



وأضاف هاربر أن مسؤولي الحكومة البريطانية لا يعتقدون أن المشكلة الفنية ناجمة عن هجوم إلكتروني.



وقال لهيئة الإذاعة البريطانية، اليوم الثلاثاء: "سيكون هناك بعض التأثير وأعتقد أنه سيستمر لبضعة أيام أخرى مع إعادة شركات الطيران طائراتها وخدماتها إلى طبيعتها".