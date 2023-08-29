الثلاثاء 29-08-2023
الوكيل الاخباري

تعرف على عقوبة السائق المتسبب بوفاة إنسان أو إحداث عاهة دائمة له

فلسطين .. إعلان نتائج الدورة الثانية من امتحان الثانوية العامة

ردم 5 آبار جديدة مخالفة في الرامة

التربية : التوجيهي الجديد سيطبق على هؤلاء الطلبة بهذه الشروط

مجلس النواب يتجه لإقرار البيانات الشخصية كما جاء من الأعيان

الاعتداء على ممرض في مستشفى الامير حمزة - صورة

هام من الضمان لكافة المعلمات بقطاع التعليم الخاص في الأردن - فيديو

ضبط سائق مركبة شحن يدخن الارجيلة أثناء المسير على طريق اربد - عمان - صور

ارتفاع عدد وفيات حادث اربد المروع إلى 5

إطلاق مشروع تعزيز البنية التحتية للمياه بقيمة 39 مليون دولار

الثلاثاء، 29-08-2023 01:06 م

بريطانيا: مشكلة اضطراب الرحلات الجوية ستستغرق أياما

تت


الوكيل الإخباري - قال وزير النقل البريطاني مارك هاربر، اليوم الثلاثاء، إن حل مشكلة اضطراب الرحلات الجوية واسع النطاق سيستغرق أياما بعد أن تعرضت أنظمة مراقبة الملاحة الجوية لمشكلة فنية.

اضافة اعلان


وألغت السلطات البريطانية مئات الرحلات الجوية أو أجلتها أمس الإثنين، بعد أن اضطر مراقبو الملاحة الجوية إلى التحول إلى الأنظمة اليدوية.


وأضاف هاربر أن مسؤولي الحكومة البريطانية لا يعتقدون أن المشكلة الفنية ناجمة عن هجوم إلكتروني.


وقال لهيئة الإذاعة البريطانية، اليوم الثلاثاء: "سيكون هناك بعض التأثير وأعتقد أنه سيستمر لبضعة أيام أخرى مع إعادة شركات الطيران طائراتها وخدماتها إلى طبيعتها".

 




 

 


 

إقرأ ايضا
64ed97be4236040bc8160132

مدفيديف: نهاية العالم تقترب

64eda0114236040de531bc89 (1)

خبير روسي: 75% من الروس يؤيدون تصرفات القوات المسلحة الروسية

64ed8f49423604689d2fdded

تركيا.. زلزال يضرب ولاية قونية

64ed92134c59b7778576e2e9

وزير خارجية بريطانيا يزور بكين

64ed7e4f423604771e2e6f6a

العراق.. بغداد تؤكد تنفيذها اتفاق الحدود مع إيران

64ed781a4c59b7535d48188e

البيت الأبيض يرد على دعوات نواب جمهوريين فتح تحقيق لعزل بايدن

أخبار متعلقة
64ec845f4c59b73e6a7e6284

بريطانيا.. عطل تقني في أنظمة المراقبة الجوية يؤخر عشرات الرحلات

64e5520a4c59b765975b0436

صحيفة: بريطانيا ستدرج جماعة "فاغنر" على قائمة الإرهاب خلال أسابيع

64e559114c59b75adb55b691

بريطانيا تقدم 192 مليون جنيه لأوكرانيا لشراء الوقود النووي

64e0f7024236041e692d79d5

وزير الدفاع الأوكراني يعلق على تقارير حول استقالته المحتملة

64dd67e64c59b76b281b955a

الأولى منذ 2018.. زيارة مرتقبة لولي العهد السعودي للمملكة المتحدة

64da2b0942360470ed551697

دبابات لم تظهر في أرض المعركة في أوكرانيا.. فأين ذهبت؟