الخميس 01-06-2023
الوكيل الاخباري

بيانات جديدة عن التضخم في منطقة اليورو

الصين تكثف من إنتاج صواريخ النقل لإطلاق "ردها على ستارلينك"

أبرز الحاضرين لحفل زفاف ولي العهد - اسماء

بوشيلين يدعو إلى التحرير الكامل لأراضي أوكرانيا من نظام كييف

اليابان: إجلاء أكثر من 46 ألف شخص بسبب الإعصار

معسكرات الشباب وسيلة فعالة للتأثير الإيجابي

الأمن السيبراني يحذر من مواقع تدعي تقديم معونات بعيد الأضحى

وزير الخارجية يبحث أوجه التعاون بين الأردن ودول الخليج العربي

وزير الخارجية يبحث مع مبعوث الرئيس الأميركي تعزيز العلاقات في مجال المناخ

مناشدة عاجلة للتبرع بالدم

الخميس، 01-06-2023 10:44 ص

بريطانيا.. مقتل طفلين وإنقاذ 8 آخرين من الغرق في حادث مجهول

64784b7e42360443287b4731


الوكيل الإخباري- لقي طفلان مصرعهما بعد حادث لم تعرف ملابساته في شاطئ بورنماوث، البريطاني حيث تم سحب 8 آخرين من البحر واعتقال رجل للاشتباه في ارتكابه جريمة قتل غير متعمد.اضافة اعلان


توفيت فتاة تبلغ من العمر 12 عاما وصبيا يبلغ من العمر 17 عاما بعد أن تم إنقاذهم بعد ظهر يوم الأربعاء على شاطئ بورنماوث، الذي كان مكتظا بالذين يقضون إجازات نصف العام مع ارتفاع درجات الحرارة.

وتم احتجاز رجل في الأربعينيات من عمره، يعتقد أنه كان في الماء وقت الحادث، للاشتباه في ارتكابه جريمة قتل غير متعمد، وبدأ التحقيق في ملابسات الحادث.

وقال رئيس المباحث نيل كوريجان إن "الشاطئ كان مزدحما للغاية وقت وقوع الحادث. نحن في المراحل الأولى من تحقيقنا وسنطلب من الناس عدم التكهن بالظروف المحيطة بالحادث".

 




 

 


 

إقرأ ايضا
64783462423604361524e753

الصين تكثف من إنتاج صواريخ النقل لإطلاق "ردها على ستارلينك"

image (3)

الصين وسنغافورة تتفقان على إنشاء خط ساخن لتسهيل اتصالات دفاعية

647876154c59b727972d54a8

بوشيلين يدعو إلى التحرير الكامل لأراضي أوكرانيا من نظام كييف

1685607329604

اليابان: إجلاء أكثر من 46 ألف شخص بسبب الإعصار

image (2)

ابوالغيط وحرمه يصلان للمشاركة في زفاف الحسين

647870fc4c59b720ed2631c9

تهديد مدفيديف يثير قلق جنرال بريطاني

أخبار متعلقة
645c7a554c59b734c42ef234

السفارة الروسية في الفلبين تحقق في ملابسات فقدان مواطنة روسية

4202322134518158848186

وفاة 12 شخصاً في حادث مروع بتركيا