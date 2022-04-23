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السبت، 23-04-2022 03:43 م

بريطانيا.. 11 مصابا أحدهم بسكين جراء سلسلة اعتداءات في بيدوورث

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الوكيل الإخباري-أكدت الشرطة البريطانية أنها اعتقلت مشتبها فيه بعد تنفيذ سلسلة اعتداءات على مواطنين  بريطانيين صباح اليوم السبت في بلدة بيدوورث وسط إنجلترا، ما أسفر عن إصابة 11 شخصا تعرض أحدهم للطعن بسكين.

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وأكدت شرطة مقاطعة وركشير في بيان لها أنها تلقت في الساعة الثامنة تقريبا من صباح اليوم بلاغات عن تعرض عدد من المواطنين البريطانيين لاعتداءات على يد رجل وسط بيدوورث.


ولفتت الشرطة إلى أن شابا يبلغ من العمر نحو 20 عاما أصيب بسكين ونقل إلى المستشفى ولا يزال في حالة مستقرة، بينما تعرض عشرة أشخاص آخرين لجروح خفيفة ويساعدون ضباط الشرطة في التحقيق.


وكشفت الشرطة أن المشتبه فيه الذي أوقف على خلفية الحادث هو رجل من السكان المحليين في البلاد يبلغ من العمر 33 عاما، مؤكدة أنه لا يزال قيد الحبس وأنها لا تبحث عن أي مشتبه فيهم آخرين.


وذكرت الشرطة أنها تبحث عن شهود عيان وضحايا محتملين آخرين للحادث، مشيرة إلى التواجد المكثف لعناصرها في وسط بيدوورث.
ولم تتضح دوافع الحادث بعد.

 

روسيا اليوم

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