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الثلاثاء، 12-04-2022 03:07 م

قلق أممي من تقارير عن استخدام موسكو أسلحة كيمياوية في ماريوبول

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الوكيل الإخباري-قالت الولايات المتحدة وبريطانيا إنهما تحققان في تقارير تحدثت عن استخدام القوات الروسية أسلحة كيمياوية في هجومها على مدينة ماريوبول الساحلية الأوكرانية.

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وقالت كتيبة "آزوف" الأوكرانية إن ثلاثة جنود أصيبوا "بمادة سامة" في هجوم الاثنين.


وقالت وزيرة الخارجية البريطانية، ليز تراس، إن المسؤولين يعكفون على إجراء تحقيق "عاجل" فيما وصفته بأنه "تصعيد شديد" للحرب.


ووصفت وزارة الدفاع الأمريكية الاستخدام المحتمل للأسلحة الكيمياوية بأنه "مقلق للغاية".


كما حذرت دول غربية من أن استخدام الأسلحة الكيمياوية يمثل تصعيداً خطيراً للصراع، متعهدة باتخاذ إجراءات حازمة إذا شنت روسيا مثل هذه الهجمات.

 

بي بي سي

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