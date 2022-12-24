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السبت، 24-12-2022 03:42 م

مسؤول أوكراني يطالب بتصفية مصانع الأسلحة الإيرانية

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الوكيل الإخباري - طالب مساعد كبير للرئيس الأوكراني بتصفية المصانع الإيرانية التي تصنع طائرات مسيرة وصواريخ والقبض على موردي تلك الأسلحة، إذ تتهم كييف طهران بالتخطيط لمد روسيا بمزيد من الأسلحة.

وكتب ميخائيلو بودولياك مستشار الرئيس الأوكراني على تويتر اليوم (السبت) أن إيران "تهين بشكل صارخ... العقوبات الدولية"، ودعا إلى تدمير مصانع الأسلحة الإيرانية ردا على ذلك، حسبما أفادت وكالة "رويترز" للأنباء.

واتهمت كييف، طهران بتزويد موسكو بما يصل إلى 1700 طائرة مسيرة من طراز شاهد - 136 القادرة على حمل ذخائر. وتقول إن روسيا استخدمتها لضرب أهداف في أوكرانيا منذ سبتمبر (أيلول) بينما تنفي إيران هذه الاتهامات.

وقال رئيس المخابرات الأوكرانية في مقابلة نُشرت أمس (الجمعة) إن روسيا أطلقت بالفعل حوالي 540 طائرة مسيرة على أهداف عسكرية وأخرى للطاقة في أوكرانيا.

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الشرق الأوسط

 




 

 


 

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