727 مرشحا بينهم 28 امرأة لعضوية المجالس البلدية بسلطنة عٌمان

الوكيل الإخباري - يتنافس 727 مرشحا بينهم 28 امرأة في سلطنة عُمان على 126 مقعدا لعضوية المجالس البلدية للفترة الثالثة خلال الانتخابات التي تجري يوم غد الأحد.

اضافة اعلان



ومن المقرر أن يصوت الناخبون العُمانيون البالغ عددهم 731767 ناخبًا وناخبة عبر تطبيق " انتخب" لاختيار أعضاء المجالس البلدية في الانتخابات التي تجري لأول مرة إلكترونيا.



وأكدت وزارة الداخلية العمانية، جاهزية جميع اللجان العاملة في انتخابات أعضاء مجالس البلدية للفترة الثالثة، والاستعداد الكامل للعملية الانتخابية في يوم التصويت.



وجدير ذكره أن تطبيق "انتخب" صمم، وفق معايير أمنية مع أخذ كل الاحتياطات للانتخاب بكل سريّة، ويتطلب توفر هاتف ذكي مُعزز بخاصية اتصال المدى القريب واتصال بشبكة الإنترنت وبطاقة شخصية سارية المفعول، وأن يكون الناخب مُقيّدًا في السجل الانتخابي.



وتتواءم المجالس البلدية خاصة في فترتها الثالثة (2023 / 2026) وفق مهماتها وواجباتها، مع نظام المحافظات واللامركزية والإدارة المحلية للمحافظات تحقيقًا لأهداف لرؤية عُمان 2040.



وكان جلالة السُّلطان هيثم بن طارق، سلطان عُمان الشقيقة، أكد خلال لقائه شيوخ ووجهاء وأعيان محافظات السلطنة أخيرا، تفعيل أدوار المحافظات واستثمار مواردها الخاصة والاستفادة من مقوماتها.

يشار إلى أن المجلس البلدي يتشكل في فترته التي تمتد أربع سنوات في كل محافظة برئاسة المحافظ، وعضوية أعضاء معينين بصفاتهم الوظيفية، وأعضاء منتخبين يمثلون الولايات التابعة للمحافظة، بواقع عضوين عن كل ولاية واثنين من ذوي الكفاءة والرأي من أبناء المحافظة على ألا يكونا موظفين في احدى وحدات الجهاز الإداري للدولة.



بترا