الثلاثاء 29-08-2023
الوكيل الاخباري

وفاة 4 أشخاص بحادث سير مروع في إربد

تحذير من أطعمة لا تتوقعها تعرضك للقاتل الصامت

للتخلص من ارتفاع ضغط الدم- 3 مشروبات تناولها يوميًا

نقابة الأطباء: 1500 طبيب لا يجدون فرص عمل داخل الأردن

ديوان الخدمة المدنية يعلن عن وظائف شاغرة

وزير الصحة يؤكد ضرورة البدء بحظر التدخين في الأماكن العامة

العقيد المتقاعد سميح القرعان في ذمة الله

رئيس الديوان الملكي الهاشمي يعزي عشيرة ابو حماد

مذكرتان لتعزيز التعاون بين "الهاشمية" وشركتين صناعيتين

أطعمة صحية يمكن أن تعرضك لخطر أمراض "قاتلة"

الثلاثاء، 29-08-2023 12:30 ص

بشروط.. واشنطن تعلن استعدادها لتخفيف العقوبات ضد فنزويلا

64ed025e4c59b7495b563c54


الوكيل الاخباري- أعلنت المتحدثة باسم البيت الأبيض، كارين جان بيير، أن الإدارة الأمريكية مستعدة لتخفيف العقوبات المفروضة على فنزويلا إذا اتخذت كاراكاس إجراءات ملموسة لإحلال الديمقراطية.

وقالت جان بيير: "إذا اتخذت فنزويلا إجراءات ملموسة لإعادة الديمقراطية، مما يؤدي إلى انتخابات حرة ونزيهة، فنحن مستعدون أيضا لتخفيف مناسب للعقوبات".

اضافة اعلان

 

وأشارت إلى أن فنزويلا لم تتخذ في الوقت الحالي مثل هذه الخطوات، لذا ستبقى العقوبات سارية.

وأكد وزير الدفاع الفنزويلي، فلاديمير بادرينو لوبيز، خلال كلمة في مؤتمر موسكو 11 للأمن الدولي، أن أفعال الولايات المتحدة تشكل التهديد الرئيسي للأمن والسلام في أمريكا اللاتينية. 

وصرحت نائب رئيس فنزويلا، ديلسي رودريغيز، بأن الولايات المتحدة فرضت عقوبات على بلادها بهدف "الاستيلاء على النفط".

 




 

 


 

إقرأ ايضا
64ecfb6d4c59b739cc69fde4

الرئاسة الأوكرانية: الدول الغربية تؤيد ضرباتنا على القرم

64ed09b64c59b73dbc6d4758

كوريا الشمالية تنتقد دولا أوروبية لإرسالها مقاتلات "إف-16" لأوكرانيا

64ecd3bc4236046b874671eb

العراق.. الإعدام شنقا بحق 3 مدانين في هجوم إرهابي أوقع 323 قتيلا في بغداد

64ecc9d64236046caf32baac

الجزائر.. سلطات تلمسان تكافح الحشرة القرمزية

64ecc2b54c59b73a6e0fdf27

زاخاروفا تعلق على تصريحات الرئيسة الهنغارية حول دعوتها زيلينسكي للإنخراط في مفاوضات مع روسيا

1080210118_0_0_3072_1728_1920x0_80_0_0_09e3ae0524846c80490dfdef54426273

بايدن يعلن حالة الطوارئ لهذا السبب!

أخبار متعلقة
64e769514236046c490604f8

بايدن يعلن فرض عقوبات جديدة ضد روسيا

64e0dcfe42360435f6570d8d

مصر تعتزم تقديم طلب رسمي للانضمام إلى "بريكس"

64c8fe1b4c59b754b01b6065

الحكومة اليونانية تخطط لفرض عقوبات أكثر صرامة على عمليات الحرق العمد