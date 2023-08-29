بشروط.. واشنطن تعلن استعدادها لتخفيف العقوبات ضد فنزويلا

الوكيل الاخباري- أعلنت المتحدثة باسم البيت الأبيض، كارين جان بيير، أن الإدارة الأمريكية مستعدة لتخفيف العقوبات المفروضة على فنزويلا إذا اتخذت كاراكاس إجراءات ملموسة لإحلال الديمقراطية.



وقالت جان بيير: "إذا اتخذت فنزويلا إجراءات ملموسة لإعادة الديمقراطية، مما يؤدي إلى انتخابات حرة ونزيهة، فنحن مستعدون أيضا لتخفيف مناسب للعقوبات".

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وأشارت إلى أن فنزويلا لم تتخذ في الوقت الحالي مثل هذه الخطوات، لذا ستبقى العقوبات سارية.



وأكد وزير الدفاع الفنزويلي، فلاديمير بادرينو لوبيز، خلال كلمة في مؤتمر موسكو 11 للأمن الدولي، أن أفعال الولايات المتحدة تشكل التهديد الرئيسي للأمن والسلام في أمريكا اللاتينية.



وصرحت نائب رئيس فنزويلا، ديلسي رودريغيز، بأن الولايات المتحدة فرضت عقوبات على بلادها بهدف "الاستيلاء على النفط".