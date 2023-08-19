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السبت، 19-08-2023 06:38 م

مصر تعتزم تقديم طلب رسمي للانضمام إلى "بريكس"

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الوكيل الاخباري- صرح رئيس المجلس المصري للشؤون الخارجية محمد العرابي، بأن القاهرة تعتزم تقديم طلب للانضمام إلى "بريكس" في القمة المقبلة التي ستعقد في جنوب إفريقيا، وتعتمد على دعم روسيا بهذا الأمر.

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وفي وقت سابق، صرحت وزيرة الخارجية والتعاون بجنوب إفريقيا، ناليدي باندور، بأن 23 دولة تقدمت بطلبات رسمية للانضمام إلى منظمة "بريكس"، بينها 8 دول عربية، وأن مناقشتها ستتم في القمة التي ستعقد من 22 وحتى 24 أغسطس الجاري.

ونشرت الوزيرة قائمة الدول التي تقدمت بطلبات رسمية للانضمام إلى منظمة "بريكس" وهي الجزائر والأرجنتين وبنغلاديش والبحرين وبيلاروس وبوليفيا وفنزويلا وفيتنام وكوبا وهندوراس ومصر وإندونيسيا وإيران وكازاخستان والكويت والمغرب ونيجيريا وفلسطين والسعودية والسنغال وتايلاند والإمارات وإثيوبيا.

وأشارت إلى أنه سيتم في القمة عرض تقرير خاص بشأن مبادئ توسيع "بريكس" وقائمة الدول الراغبة في الانضمام إليها، مؤكدة أن "الزعماء هم الذين سيتخذون قرارا نهائيا بهذا الشأن".

 




 

 


 

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