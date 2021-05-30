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الأحد، 30-05-2021 11:05 ص

بعدما تسبب في خسائر بالملايين.. ما هو طاعون الفئران الذي ضرب أستراليا؟

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الوكيل الاخباري - تصدرت اخبار طاعون الفئران الصحف الاسترالية وذلك بعد ما عانى منه المزارعون في مناطق واسعة من الأراضي الزراعية في "نيو ساوث ويلز" والتي انتشرت بكثافة لم تشهد مثلها المنطقة قبلاً بحسب وصف مسؤولين في الحكومة المحلية.

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وبحسب الصحف الأسترالية فإن طاعون الفئران هو ضربة للمزارعين في الولايات الأسترالية الأكثر اكتظاظًا بالسكان ، الذين تضرروا من الحرائق والفيضانات والاضطرابات الوبائية في السنوات الأخيرة.

 

 

 

وتقول السلطات إن ملايين الفئران اجتاحت الأراضي الزراعية، ولم يخفِ آدم مارشال، وهو وزير الزراعة، ذلك عندما قال إن المنطقة تواجه أزمة "اقتصادية واجتماعية".

وسوف تؤدي الفئران إلى خسائر مادية بنحو 775 مليون دولار أمريكي في فصل الشتاء وحده بعد قضائها على قسم من المحاصيل ومن أجل مكافحة هذا "الوباء"، طلبت الحكومة المحلية من الهند توريدها 5000 ليتر من سمّ "بروماديولون" الممنوع.

ولم تأتي الفئران على المحاصيل فقط، بل تتسبب بأضرار مادية في الإمدادات الكهربائية ما يؤدي إلى حرائق (وهذا ما حدث مع أسرة مزارعين في المنطقة).

 

 

 

المصدر : أخبارك


 




 

 


 

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