السبت 16-09-2023
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السبت، 16-09-2023 04:57 م

بعد دانيال.. الاعصار الجديد " لي" يقترب من هذه المناطق الليلة

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الوكيل الإخباري - بعد أن تحرك لأكثر من أسبوع فوق المحيط الأطلسي، اقتراب الإعصار " لي " من منطقتي نيو إنجلاند وكندا الأطلسية يوم السبت، ومن المرجح أن يصل إلى اليابسة في صورة عاصفة استوائية مصحوبة بأمطار غزيرة ورياح قوية ومستوى خطير من ارتفاع الأمواج.

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وتوقع مركز الأعاصير الكندي أن يصل " لي "  إلى اليابسة في نوفاسكوشيا الليلة مع تراجع قوة الرياح عن مستوى الإعصار.


ويمكن أن يشمل المسار المحتمل توجه العاصفة مباشرة إلى خليج فندي الذي يفصل بين الإقليمين وبه أحد أعلى مستويات المد والجزر في العالم، إذ يصل الفارق بين موجة المد والجزر إلى 12 مترا أو إلى 16 مترا عند رأس الخليج.


وأصدر المركز الوطني الأمريكي للأعاصير تحذيرا من عاصفة مدارية يشمل مئات الأميال من الساحل من ماساتشوستس إلى نوفاسكوشيا، مما يؤثر على نحو تسعة ملايين شخص.



 




 

 


 

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