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الأحد، 29-08-2021 04:07 م

بعد 8 أعوام وزيرا للخارجية الإيرانية.. ظريف يعلن عن عمله الجديد

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الوكيل الاخباري- أعلن وزير الخارجية الإيراني السابق محمد جواد ظريف، اليوم الأحد، عن عمله الجديد بعد أن شغل منصب وزير الخارجية لثماني سنوات في عهد الرئيس السابق حسن روحاني.

ونشر ظريف مقطع فيديو تداولته وسائل إعلام رسمية إيرانية، وهو يتحدث عن بداية عمله من مكتبه الكائن بكلية دراسات العالم في جامعة طهران الحكومية، مضيفا أن ”إطلالة مكتبه جميلة وهادئة“.

وكان ظريف قد ذكر في تصريحات سابقة قبل أيام من انتهاء الولاية الثانية لحكومة روحاني، أن عمله المستقبلي سيكون في الجامعة، وقال في الثاني من أغسطس/آب الجاري، ”سألتحق بالجامعة، وهل يوجد مكان أفضل من الجامعة“.

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المصدر: روسيا اليوم

 

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