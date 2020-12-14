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الإثنين، 14-12-2020 03:35 م

تفعيل التبادل التجاري بين البلدين

بغداد والرياض.. تعزيز التعاون التجاري بينهما

رياض
من المصدر


الوكيل الإخباري - بحث رئيس الحكومة العراقية، مصطفى الكاظمي، اليوم الاثنين، مع السفير السعودي في العراق، عبد العزيز الشمري، سبل التعاون المشترك بين بغداد والرياض.

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وذكر المكتب الإعلامي لرئيس الحكومة العراقية، أن "الكاظمي استقبل سفير المملكة العربية السعودية في العراق، عبد العزيز الشمري، وبحثا العلاقات بين البلدين، وسبل تعزيز التعاون المشترك بينهما".


كما بحثا بحسب البيان، تفعيل التبادل التجاري بين البلدين، في ضوء الاجتماعات الأخيرة للمجلس التنسيقي العراقي السعودي، التي تمخض عنها عدد من مذكرات التفاهم والتعاون في مختلف المجالات والقطاعات.

 

المصدر : روسيا اليوم 

 

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