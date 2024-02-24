السبت 24-02-2024
الوكيل الاخباري
 

عاجل ارتفاع أسعار اللحوم المبردة والمستوردة في الأردن بنسبة من 10 إلى 20 بالمئة لهذا السبب

شركس: الاحتياطيات الاجنبية في الأردن 18.2 مليار دولار

الإعلان عن استشهاد الأسير المقعد عز الدين البنا من غزة تعذيبًا في سجن الرملة

العلاج بالضوء الأحمر يخفض نسبة الغلوكوز في الدم

تجدد القصف على جنوب لبنان و"حزب الله" يعلن استهداف تجمع لجنود إسرائيليين في تلة الكوبرا

البنك المركزي قاد الاقتصاد الوطني خلال ربع قرن باقتدار ليبقى منيعا وقويا

زلزال بقوة 5 درجات يضرب شرق تايوان

أطباء بلا حدود: سكان شمال غزة يعانون وضعا كارثيا والاحتلال يمنع الوصول للمستشفيات

التعامل مع 923 حالة اسعافية خلال 24 ساعة

من مغرب اليوم ولغاية فجر غداً .. حكم إحياء ليلة النصف من شعبان؟

السبت، 24-02-2024 11:04 ص

الصين: مصرع 15 شخصا بحريق مبنى سكني

441886


الوكيل الإخباري - لقي 15 شخصا مصرعهم وأصيب 44 آخرون جراء اندلاع حريق بمبنى سكني في مدينة نانجينج عاصمة مقاطعة جيانجسو بشرقي الصين أمس الجمعة، وفقا لوسائل إعلام رسمية نقلا عن الحكومة المحلية في البلاد.

اضافة اعلان


وذكرت وكالة أنباء الصين الجديدة "شينخوا" اليوم السبت، أن إدارة الإطفاء تلقت إنذارا بشأن الحريق في مبنى سكني بمنطقة يوهواتي، حيث تمكن رجال الإنقاذ من إخماد النيران وإنهاء عملية البحث والإنقاذ في مكان الحادث.


وأظهر تحقيق أولي أن الحريق اندلع في الطابق الأول من المبنى، ولا تزال السلطات تجري المزيد من التحقيقات للكشف عن سبب الحريق.

 




 

 


 

إقرأ ايضا
548366

روسيا: أميركا لم تقدم دليلاً على رغبتنا بنشر أسلحة نووية في الفضاء

65d9b6184c59b70f407c0ca8

تجدد القصف على جنوب لبنان و"حزب الله" يعلن استهداف تجمع لجنود إسرائيليين في تلة الكوبرا

65d9ad544236046e516371ef

الصين تعلن عن إنشاء جيل جديد من المركبات الفضائية

1704980900_image

زلزال بقوة 5 درجات يضرب شرق تايوان

65d9a6854c59b70f407c0c92

"واشنطن بوست" تقدم تقييما صادما للعقوبات الأمريكية الأخيرة ضد روسيا

65d963914c59b776d524ef03

سيناتور أمريكي يعلن نفاد أسلحة بلاده اللازمة لضمان الأمن القومي بسبب أوكرانيا

أخبار متعلقة
65d5786b4c59b7316a7383e0

الخارجية الروسية: لم نسمع بأي مبادرات جديدة للسلام في أوكرانيا

22

فيديو- انهيار مبنى سكني من 4 طوابق في لبنان وأنباء عن ضحايا

65d31b8342360428b350dbb0

الخارجية الصينية: بكين لا تتدخل في شؤون الدول خلافا لـ"الناتو"

WhatsApp Image 2024-02-18 at 10.29.33 AM

الصين تطور مركبات قتالية ثقيلة

538711

بعد انتكاسات... اليابان تنجح في إطلاق الصاروخ "إتش 3" إلى الفضاء

01

بريطانيا تطالب الصين باستخدام نفوذها لدى إيران لردع الحوثي