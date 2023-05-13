بلدان مجموعة السبع تتفق على مواصلة ضغط العقوبات على روسيا

الوكيل الإخباري- أكد وزراء المالية ورؤساء البنوك المركزية لدول مجموعة السبع الكبار (G7) نيتهم "فرض وتنفيذ عقوبات وإجراءات اقتصادية أخرى" ضد روسيا ومقاومة محاولاتها الالتفاف على العقوبات.

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وجاء في بيان مشترك صدر عقب اجتماع استمر 3 أيام في مدينة نييغاتا اليابانية: "نؤكد حزمنا الثابت لفرض وتنفيذ العقوبات والإجراءات الاقتصادية الأخرى لزيادة تقويض إمكانيات روسيا... لا نزال متمسكين بمواجهة أي محاولات للالتفاف على عقوباتنا".



كما أكد المشاركون في الاجتماع نيتهم "مواصلة تعزيز التعاون لمراقبة المعاملات عبر الحدود بين روسيا والدول الأخرى".



وأضاف البيان: "كما ننوي اتخاذ إجراءات جديدة تستهدف المجال المالي لروسيا وإذا لزم الأمر - المراقبة عن كثب على فعالية الحد الأقصى لأسعار النفط والمنتجات البترولية الروسية للتأكد من أن الإجراءات تحقق هدفها واتخاذ أي إجراءات تنفيذ ضرورية ومناسبة".



وأعلنت روسيا أكثر من مرة أنها ستتغلب على تداعيات ضغط العقوبات التي تواصل الدول الأوروبية ممارسته عليها منذ عدة سنوات وتشددها باستمرار. وأشارت موسكو إلى أن الغرب يفتقر إلى الشجاعة للاعتراف بفشل العقوبات ضد روسيا. في الدول الغربية نفسها كانت هناك تصريحات مفادها بأن العقوبات ضد روسيا غير فعالة.

روسيا اليوم