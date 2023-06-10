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السبت، 10-06-2023 12:39 م

بلينكن إلى الصين.. أول زيارة لدبلوماسي أمريكي كبير منذ 2018

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الوكيل الإخباري- يتوجه وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن، إلى الصين نهاية الأسبوع المقبل، في زيارة كانت قد أرجئت في فبراير الماضي إثر تحليق منطاد صيني في المجال الجوي للولايات المتحدة.

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وقال مسؤولون أمس الجمعة، إن بلينكن سيصل يوم 18 يونيو إلى بكين، وستكون أول زيارة يقوم بها دبلوماسي أمريكي كبير للصين منذ زيارة سلفه مايك بومبيو في أكتوبر 2018.

ولم تعلن وزارة الخارجية الأمريكية عن الزيارة رسميا.

وكان المتحدث باسم مجلس الأمن القومي، جون كيربي، قد صرح مؤخرا بأن واشنطن ستعلن "في مستقبل قريب" عن سفر مسؤولين أمريكيين، من دون أن يضيف أي تفاصيل.

وللمرة الأولى منذ تولي الرئيس الأمريكي، جو بايدن، مهامه في الولايات المتحدة، التقى بنظيره الصيني، شي جين بينغ، في نوفمبر الماضي، خلال قمة مجموعة العشرين في إندونيسيا، واتفقا على التعاون في عدد من القضايا.

لكن العلاقات بين البلدين توترت مجددا في فبراير بعد تحليق منطاد مراقبة صيني فوق الأراضي الأمريكية، والذي اعتبرته واشنطن عملا تجسسيا، وألغى بلينكن رحلة إلى الصين في اللحظة الأخيرة.

ومع ذلك سعى الجانبان مؤخرا إلى التهدئة، لا سيما خلال اجتماع مغلق في مايو في فيينا بين مستشار الأمن القومي للبيت الأبيض، جايك ساليفان، ورئيس لجنة الشؤون الخارجية في الحزب الشيوعي الصيني، وانغ يي.

 

روسيا اليوم

 




 

 


 

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