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الثلاثاء، 21-02-2023 04:12 م

بلينكن: تعليق روسيا مشاركتها في معاهدة نيو ستارت مؤسف

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الوكيل الإخباري - قال وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن اليوم الثلاثاء، إن قرار روسيا تعليق معاهدة خفض الأسلحة النووية مع واشنطن "مؤسف للغاية وغير مسؤول"، لكنه شدد على أن الولايات المتحدة ما زالت مستعدة للحوار بشأن هذه القضية.

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وبحسب واشنطن ديلي نيوز، قال بلينكن "ما زلنا مستعدين للتحدث عن وضع ضوابط للأسلحة الاستراتيجية في أي وقت مع روسيا، بغض النظر عن أي شيء آخر يحدث في العالم أو في علاقتنا".


وتحدث بلينكن بعدما أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين تعليق موسكو مشاركتها في آخر معاهدة متبقية للحد من التسلح بين الدولتين.


بترا

 




 

 


 

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